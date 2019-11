5 novembre 2019- 17:45 Veneto: Zaia in Consiglio, 'unica Regione tax free' (2)

(Adnkronos) - La sanità. La Regione Veneto ha deciso di rimediare ad una ‘sbagliata programmazione’ del fabbisogno di figure mediche assumendo medici neolaureati non specializzati e perseguendo accordi con le università venete per anticipare i tempi dell’ingresso degli specializzandi in reparto già al terzo anno e aumentare il numero le borse di studio regionali. “Daremo corso ai bandi che prevedono l’assunzione di 500 medici non laureati nei pronto soccorso e nei reparti di medicina generale e di lungo degenza del Veneto - ha affermato Zaia - Già in 227 hanno partecipato al primo bando, quello per i Pronto Soccorso. Questa operazione peserà sul bilanci per 20-25 milioni di euro”.Le Olimpiadi. “Abbiamo scelto di aiutare la montagna veneta, credendo nella possibilità per un nuovo Rinascimento, prima sostenendo i Mondiali di sci a Cortina del 2021 e poi portando a casa, con un pizzico di fortuna e una bella operazione di trasversalità, le Olimpiadi del 2026, che produrranno un giro di affari a beneficio dell’area Dolomitica e del Veneto di circa 3 miliardi di euro”, ha ricordato Zaia. Nel bilancio 2020 c’è già la prima quota di finanziamento degli investimenti e delle garanzie richieste dal Cio per i Giochi invernali Milano-Cortina, con 36,7 milioni di risorse proprie e 20.5 milioni di accensione mutui per nuovi investimenti. “Dobbiamo accompagnare il rinascimento della montagna veneta con opere pubbliche e con l’ammodernamento delle strutture” – ha auspicato Zaia, indicando nel duplice progetto di collegamento sciistico Arabba-Cortina e Cortina-Val Zoldana-Civetta un investimento da circa 80 milioni, affrontabile solo con il concorso dei privati.Superstrada Pedemontana veneta. “Il 2020 sarà l’anno della conclusione dei cantieri della Pedemontana veneta – ha promesso Zaia confermando che a dicembre il nastro di asfalto di 94 km tra Montecchio e Spresiano sarà percorribile, ad eccezione della galleria di Malo, attualmente sotto sequestro”. Nel prossimo esercizio ci sarà quindi a bilancio l’ultima quota dei 300 milioni di euro che la Regione ha investito su un project financing di 2 miliardi e 258 milioni.