VENETO: ZAIA, REGIONE TAX FREE NONOSTANTE RIDUZIONE DELLE RISORSE

6 dicembre 2017- 18:35

Venezia, 6 dic. (AdnKronos) - “Guardando al bilancio di quest’anno dobbiamo sapere da dove siamo venuti e le difficoltà che abbiamo dovuto superare insediandoci in anni di crisi, in cui molte imprese si sono liquefatte e si sono registrati 150 suicidi, e di continui tagli statali, ereditando anche debiti fuori bilancio come nella sanità (1,3 miliardi). Nonostante tutto, pensiamo di aver presentato un bilancio credibile, sobrio e sicuramente “tax free””. Lo ha detto il presidente della Regione Luca Zaia intervenendo oggi in Consiglio regionale all’apertura della discussione sulla manovra di bilancio previsionale 2018-2020 che è allineato con il DEFR (il Documento di Economia e Finanza Regionale).Manifestando comunque disponibilità ad accogliere proposte in senso migliorativo, Zaia ha sottolineato che “con questo bilancio abbiamo voluto puntare ad un’amministrazione che fosse virtuosa. E questo nonostante la “cura dimagrante” imposta alle risorse a disposizione di ciascun assessorato da destinare al territorio, che sono diminuite progressivamente passando da 491 milioni di euro del 2010 a poco più di 60 milioni di euro per l’esercizio 2018". Zaia ha fatto rilevare che "ai tagli ai trasferimenti praticati dai diversi governi nei confronti di Regioni e autonomie locali non sono corrisposti tagli altrettanto consistenti alle spese dei ministeri".