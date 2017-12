VENETO: ZAIA, REGIONE TAX FREE NONOSTANTE RIDUZIONE DELLE RISORSE (2)

6 dicembre 2017- 18:35

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Tornando al tema della tassazione, Zaia ha confermato che sarà mantenuto l’impegno a non mettere le mani nelle tasche dei cittadini: “Siamo l’unica regione a non aver applicato l’addizionale regionale – ha detto - rinunciando ad un gettito annuale di 1159 milioni. E’ stata una scelta strategica che ha significato lasciare maggior capacità di spesa ai nostri cittadini e alle nostre imprese. Rivendico questo principio nel pieno rispetto delle regole fiscal compact, che ci obbligano a particolari budget di investimento, limitando di molto la nostra libertà di movimento”.“Qualcuno ci potrà obiettare – ha precisato Zaia - che abbiamo tentato di farlo per la Pedemontana: ma ricordo che abbiamo ipotizzato solo in via precauzionale l’aumento dell’addizionale, per arrivare alla trattativa con la valigetta ‘piena’. Oggi questa partita è chiusa. La pressione fiscale in Italia è già del 68%, non vogliamo appesantirla ulteriormente”.Zaia ha fatto un passaggio sulla proposta messa sul tappeto di introdurre una tassa di scopo per il sociale: “Si tratta di una novità per questa regione – ha detto – ma lascio l’eventuale scelta di imporre qualche addizionale in più a chi affronterà questa amministrazione nel 2020”.