VENETO: ZAIA, REGIONE TAX FREE NONOSTANTE RIDUZIONE DELLE RISORSE (3)

6 dicembre 2017- 18:35

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Rispetto alla sobrietà del bilancio, Zaia ha ricordato che "il Veneto è la prima regione in Italia per spesa pro-capite, la più virtuosa per spesa per personale (24 euro a testa), quella con minor debito pro capite, e con il minor peso di interessi. Siamo i più virtuosi per tasso di interesse che paghiamo sul nostro debito: il che significa che paghiamo il costo del denaro il 32 per cento in meno. E’ una virtuosità che abbiano ereditato, ma che abbiamo riassestato e mantenuto”.Il presidente si è poi soffermato su alcuni punti specifici. Pedemontana. "Il cantiere della Pedemontana vale almeno un punto e mezzo di Pil. E’ un’industria che vale 2 miliardi 258 milioni di euro, che dà occupazione, che valorizza decine di comuni su un tracciato di 94,5 km. La Regione diventa concessionaria, incassando i pedaggi e pagando un canone di disponibilità. E’ una sfida, perché si tratta di un’infrastruttura che cambierà la logistica di gran parte del Veneto. E’ stata fatta la scelta di dare un servizio al territorio e di aver salvato un cantiere così importante, in cui capitali stranieri hanno deciso di investire 1,5 miliardi".Ospedale di Padova: “Speriamo di essere alle battute finali. Non abbiamo voluto prove muscolari con il comune di Padova. Siamo disponibili a fare l’intervento ma tenendo ferma l’identificazione a est, attestata da una commissione tecnica. Mi pare che si possa arrivare presto alla parola fine, cioè l’inizio del nuovo cantiere”. Zaia ha aggiunto di ritenere che "la struttura del Giustinianeo sia un valore e che vada comunque recuperata. Ma la realizzazione dell’ospedale nuovo impegnerà 8-10 anni, mentre fare il nuovo sul vecchio richiederebbe 17 anni e mezzo, con il rischio di avere un ospedale pronto quando nel frattempo il mondo della sanità sarà cambiato. Dobbiamo realizzare un ospedale moderno, che non sia già vecchio una volta finito”.