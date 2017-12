VENETO: ZAIA, REGIONE TAX FREE NONOSTANTE RIDUZIONE DELLE RISORSE (5)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Autonomia. Zaia ha sottolineato "il punto fermo di aver ‘incardinato’ il provvedimento per il negoziato con il governo, in base ad una legge regionale (e non una mozione) che dettaglia per esteso le competenze richieste. Abbiamo deciso di partecipare ai tavoli comuni di approfondimento (ambiente, sicurezza, rapporti comunitari e istruzione) e di aprire subito il tavolo sulla sanità. Il nostro obiettivo è raggiungere una pre-intesa ‘quadro’ a gennaio tra Governo e Regione, ma l’intesa dovrà essere ‘sartoriale’, cioè individuale per ogni Regione. Difficile arrivare ad una intesa prima delle elezioni , ma è possibile arrivare ad una pre-intesa quadro che metta le basi e impegni il prossimo governo e il prossimo parlamento”.Pfas: “Abbiamo preso di petto il problema. Il primo risultato che abbiamo raggiunto – ha evidenziato il presidente - è poter aprire i rubinetti e avere acqua pulita. Il sistema di filtraggio a carbone è una garanzia per tutti e vogliamo estenderlo a tutto il Veneto, perché il rischio di nuovi inquinanti è generale. Il problema è stabilire la presenza e il livello di inquinanti. Sono dell’idea che un’azione commissariale, affidata ad un tecnico, ci permetterà di essere ancor più operativi. La questione Miteni è un tema da affrontare, ma se ci sono state campagne di carotaggio all’interno dell’azienda lo si deve ai nostri provvedimenti”.