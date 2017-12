VENETO: ZAIA, REGIONE TAX FREE NONOSTANTE RIDUZIONE DELLE RISORSE (6)

6 dicembre 2017- 18:35

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Dissesto idrogeologico: "Nel 2010 è stato redatto un piano complessivo di mitigazione del rischio per oltre 3 miliardi. Il Veneto oggi è più in sicurezza di sette anni fa, grazie alle opere fatte e a quelle programmate che saranno realizzate. Va posta attenzione anche alla partita del Piave: ogni 80 anni statisticamente è prevista una piena e va messo in sicurezza", ha spiegato Zaia. “Sul sociale e i disabili – ha fatto rilevare Zaia - bisognerebbe investire di più. In questo bilancio ci sono tuttavia segnali positivi compatibilmente con le disponibilità finanziarie che abbiamo”. E rivolto all’opposizione ha aggiunto: “il fatto stesso che si proponga una tassa di scopo significa ammettere che i tagli ci sono stati e le risorse a causa di ciò sono insufficienti”.“Se il Consiglio regionale sarà veloce ad approvare il bilancio – ha concluso - noi saremo ancora più veloci a dargli attuazione”.