VENETO: ZAIA SCRIVE A MINNITI, STATO FACCIA SUO DOVERE PER REFERENDUM AUTONOMIA (2)

14 luglio 2017- 14:12

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Governatore sottolinea che “in assenza di un’intesa con codesto Ministero e/o con le Prefetture del Veneto, la Regione ha provveduto e sta provvedendo a organizzarsi autonomamente per gli aspetti rientranti nella sfera di propria competenza”, ma devono anche essere attuate alcune attività rientranti nell’esclusiva sfera di competenza statale.Tra queste ultime: la revisione delle liste elettorali; la comunicazione del numero delle sezioni, dei seggi speciali, del numero degli elettori e di quelli residenti all’estero; l’autorizzazione all’utilizzo della tessera elettorale e del materiale di proprietà dello Stato occorrente per il regolare svolgimento delle operazioni di seggio; l’emanazione di disposizioni ai Prefetti per la tutela dell’ordine pubblico e della custodia delle schede durante le operazioni di voto e lo scrutinio.