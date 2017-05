VENEZIA: 7 ARRESTI TRA FIRENZE E TRIVENETO, COLPITA BANDA RAPINATORI TRASFERTISTI

25 maggio 2017- 18:22

Venezia, 25 mag. (AdnKronos) - Sette persone sono state arrestate (tre in carcere e quattro ai domiciliari) in esecuzione di un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Firenze, dalla Squadra Mobile di Firenze in collaborazione con la Squadra Mobile di Venezia. Si tratta di una banda di rapinatori trasfertisti, la maggior parte dei quali di origine siciliana. I sette sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina, furto e lesioni.Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo toscano, gli indagati erano soliti entrare in tre nei locali, con un “palo” all’esterno, in contatto telefonico con i complici tramite utenze “citofono”, con il compito specifico di avvisare dell’eventuale ingresso di ulteriori clienti, che venivano puntualmente privati dei cellulari e in alcuni casi chiusi a chiave all’interno di stanze della struttura. Poi, i dipendenti venivano costretti a digitare i codici di sblocco delle casseforti, talvolta attendendone l’apertura temporizzata. Dopo aver consumato il delitto, i rapinatori lasciavano perdere le proprie tracce tornando a Catania, tramite un pullman di un’azienda di trasporto privato, confondendosi tra gli ignari viaggiatori.