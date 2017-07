VENEZIA: A FUOCO LA BOTTEGA DI UN FABBRO NELLA NOTTE

19 luglio 2017- 11:54

Venezia, 19 lug. (AdnKronos) - La notte scorsa, mezz'ora prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un laboratorio di un fabbro a Sestiere Dorsoduro in fondamenta dei Cereri a Venezia. I pompieri accorsi con 3 autopompe lagunari e due mezzi di supporto con 15 operatori hanno subito circoscritto le fiamme, che hanno parzialmente interessato le travi in legno dell’immobile. Evacuati per tutta la notte gli appartamenti sopra l’officina per valutare i danni delle travi in legno e per il fumo incanalatosi negli altri due alloggi. Inoltre, a causa del fumo, sono stati momentaneamente evacuati anche due appartamenti limitrofi, con un signore svegliato mentre dormiva dai vigili del fuoco e portato fuori, facendo respirare aria dalla seconda utenza dell’autorespiratore dell’operatore. Le operazioni di soccorso della notte sono terminate dopo circa 4 ore. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco intervenuti anche questa mattina per un sopralluogo per fare rientrare le famiglie evacuate all’interno degli alloggi.