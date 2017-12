VENEZIA: A MESTRE ANZIANA TRUFFATA DA FANTOMATICO AVVOCATO

13 dicembre 2017- 15:23

Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - Una donna di 92 anni è stata truffata ieri mattina a Mestre. Gli uomini della volante, su segnalazione della Sala Operativa della Questura, si sono recati presso l’abitazione dell’anziana signora. Lì la donna e la propria badante, una donna moldava di 48 anni, hanno esposto i fatti accaduti.Alle ore 11 circa è arrivata una telefonata al telefono di casa alla quale ha risposto la donna, dall’altro capo del telefono un fantomatico avvocato Russo che avvisava di un incidente stradale occorso alla figlia della signora ed ai nipotini, tutti trasportati al pronto soccorso, e che sosteneva che per garantire loro le spese mediche erano necessari denaro e preziosi. La badante insospettita, ha chiamato con il proprio cellulare la figlia dell’anziana signora per verificare se la notizia dell’incidente fosse veritiera, la donna riferiva di star bene e suggeriva alla badante di chiamare la Polizia, cosa che quest’ultima ha fatto immediatamente ma usando il telefono fisso. A dire della donna moldava al 113 ha risposto un uomo che si è qualificato come un operatore di Polizia ed ha confermato il racconto del presunto avvocato, esortando le due donne a consegnargli quanto possedevano di valore e chiedendone, per di più, una descrizione dettagliata. L’uomo ha chiesto poi alla badante il numero del suo cellulare per poterla richiamare se necessario e le ha suggerito di mettere tutto in una busta.