VENEZIA: A MESTRE ANZIANA TRUFFATA DA FANTOMATICO AVVOCATO (2)

13 dicembre 2017- 15:23

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Pochi minuti dopo questa conversazione, un uomo alto circa 1.60, di carnagione scura, strabico, con occhiali ed un accento italiano si è presentato alla porta di casa spacciandosi per l’avvocato Russo ed ha chiesto la consegna della busta. La badante non essendo stata richiamata dal presunto poliziotto non ha voluto aprire, lasciando l’uomo fuori dalla porta. Ancora pochi minuti, però, ed arrivava la chiamata di conferma del finto poliziotto al cellulare della badante in concomitanza con il finto avvocato che si ripresentava alla porta di casa. La signora moldava a questo punto ha consegnato la busta. Non appena è entrato in possesso dei beni l’uomo si è dileguato, il finto operatore di polizia ha messo giù il telefono, interrompendo la conversazione all’improvviso. Solo allora le due donne si sono rese conto di aver dato circa 5 mila euro in preziosi ad uno sconosciuto che non aveva presentato alcun documento a riprova della propria identità e, capito di essere state truffate, hanno chiamato il 113. Gli operatori di Polizia hanno avvisato dell’accaduto la figlia ed inviato la volante sul posto.Sempre più spesso gli anziani sono vittime di imbrogli sofisticati messi a segno da falsi operai o dipendenti dell'Inps, finti poliziotti o medici di inesistenti organizzazioni umanitarie e che potrebbero trarre in inganno anche le persone più attente.