10 giugno 2019- 11:44 Venezia: a Mestre carabinieri arrestano ex marito violento (2)

(AdnKronos) - L’intervento dell’ultimo fine settimana ha portato all’arresto a Mestre dell’ex marito che aveva già ridotto la propria consorte in un regime di semi-terrore, condito con minacce e persecuzioni e, nonostante l’uomo fosse già colpito dal divieto di avvicinarsi, non si rassegnava alla fine della relazione coniugale.Anche in questo caso l’uomo, che aveva assunto una grande quantità di alcolici, sabato notte si è presentato a casa e suonto insistentemente il citofono per farsi aprire, svegliando la ex moglie ed il figlio. La donna ha avuto fortunatamente la prontezza di chiamare il 112, il cui operatore ha fatto intervenire immediatamente la pattuglia della Sezione Radiomobile che ha sorpreso l’uomo sotto casa, in piena violazione delle prescrizioni imposte dal Giudice. Le manette sono scattate ai polsi dell’esagitato con la successiva messa a disposizione del magistrato, in aggravamento della precedente e misura che non era stata rispettata.