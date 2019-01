14 gennaio 2019- 16:16 Venezia: a Santa Maria di Sala incendio in appartamento, ferito un anziano

Vnezia, 14 gen. (AdnKronos) - La notte scorsa, poco prima dell'una, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Luigi Einaudi in località Caltana a Santa Maria di Sala per l’incendio divampato all’interno di un appartamento: ferito un 71enne. Le squadre intervenute da Mira e Mestre con tre automezzi e dieci operatori sono entrate all’interno dell’appartamento al secondo piano, muniti di autoprotettore individuando subito l’uomo per terra, mentre altri operatori hanno spento le fiamme, che hanno bruciato una poltrona e altri suppellettili. L’uomo, riverso per terra, è stato subito soccorso dagli operatori che l’hanno subito portato all’esterno somministrandogli ossigeno. L’uomo è stato posizionato su una barella toboga e portato fino a terra dove è stato preso subito in cura dal personale del suem 118 che l’ha stabilizzato per poi trasferirlo in ospedale in codice rosso. Due carabinieri intervenuti per primi hanno provato ad entrare nell’alloggio dopo aver rotto un vetro, sono rimasti bloccati dal fumo. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.