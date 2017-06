VENEZIA: A STRA INCENDIO IN APPARTAMENTO, NESSUN FERITO

15 giugno 2017- 18:14

Venezia, 15 giu. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14.30 per le fiamme divampate in un appartamento di Santa Maria a Stra: nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri intervenuti da Mira Mestre e Padova hanno spento le fiamme, che hanno coinvolto una stanza, evitando ulteriori estensioni agli alloggi limitrofi. Danni da fumo all’intero appartamento a delle tapparelle e dei vetri di un appartamento vicino. Durante le operazioni di soccorso tutti i residenti del condominio sono stati fatti evacuare. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sono tuttora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione.