VENEZIA: ACCORDO CON MINISTERO PER FINANZIAMENTO CITTADELLA GIUSTIZIA

23 gennaio 2018- 17:37

Venezia, 23 gen. (AdnKronos) - Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha sottoscritto questa mattina un Protocollo d'Intesa, con il Ministro della Giustizia Andrea Orlando e il Direttore generale dell’Agenzia del Demanio Roberto Reggi, con il quale il Comune di Venezia mette a disposizione della sede del Tribunale ordinario della città il complesso immobiliare denominato ex Manifattura Tabacchi."Abbiamo pensato di destinare i 17 milioni del Bando Periferie assegnati al Comune di Venezia nella costruzione del secondo lotto della Cittadella della Giustizia di Piazzale Roma perché riteniamo che la giustizia debba essere efficiente e veloce, soprattutto per gli ultimi e per le persone più deboli - ha spiegato il primo cittadino - Questa collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia, rafforza la bontà dell’idea che abbiamo avuto. Sono molto grato al Ministro Andrea Orlando, agli uffici dell’Agenzia del Demanio, ai funzionari del Comune di Venezia, ai presidenti del Tribunale e della Corte d’Appello di Venezia e a tutto il personale che ci ha aiutato in questo progetto. Penso sia una dimostrazione di leale e buona collaborazione tra enti e un segnale concreto che le istituzioni ci sono e vogliono continuare a lavorare su questa strada. Sicurezza e legalità sono due capisaldi della nostra Amministrazione."Con la stipula attuale, vengono destinati ulteriori edifici allo scopo di rendere più efficiente e funzionale l’attività degli uffici giudiziari, generando un concreto e visibile miglioramento dei servizi erogati ai cittadini. Con l’accorpamento, infatti, in un’unica sede anche del Tribunale ordinario, i cui spazi risultano adeguati alle accresciute competenze giudiziarie e al conseguente incremento delle piante organiche, viene potenziata la presenza dello Stato e delle istituzioni democratiche.