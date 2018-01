VENEZIA: ACCORDO CON MINISTERO PER FINANZIAMENTO CITTADELLA GIUSTIZIA (2)

23 gennaio 2018- 17:37

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel dettaglio, con la firma, avvenuta oggi nella sede del Ministero di via Arenula a Roma, il Ministero della Giustizia si impegna a partecipare alla ristrutturazione per un importo complessivo massimo di € 4.637.000, a stipulare il comodato con il Comune di Venezia, a farsi carico dell’ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici e riconsegnare all’Agenzia del demanio l’immobile attualmente utilizzato dal Tribunale. Alcuni edifici del complesso immobiliare, con un precedente intervento del 2003, erano stati resi disponibili per la Procura della Repubblica, gli uffici del Giudice per le indagini preliminari e quelli del Giudice per le udienze preliminari, per il Tribunale di sorveglianza, per quello penale e per quasi tutte le sezioni civili della Corte d’Appello. Il Comune di Venezia, si è impegnato a finanziare la ristrutturazione edilizia del complesso per un importo complessivo di € 17.173.000, fondi recuperati attraverso il Bando Periferie, a far fronte ad ogni altro non previsto onere economico, a stipulare accordi, richiedere permessi e rilasciare tutte le autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie, concedendo, infine, gli edifici ristrutturati, in comodato gratuito al Ministero per 99 anni.