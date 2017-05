VENEZIA: ACQUA ALTA, PREVISTA DOMANI UNA MAREA SOPRA IL METRO

10 maggio 2017- 18:28

Venezia, 10 mag. (AdnKronos) - Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – direzione Polizia Locale del Comune di Venezia prevede per domani 11 maggio, alle ore 23.30, una punta massima di marea di 105 cm (codice giallo).La vasta area depressionaria che si estende dal mar Baltico a gran parte dell’Europa dell’est, e soprattutto la depressione atlantica in approfondimento che si sta avvicinando alle coste della penisola Iberica causeranno dalla serata del giorno 10 a tutto il giorno 11 maggio venti di scirocco di moderata intensità nel nord Adriatico e più significativi nel medio basso Adriatico. Vista l’importanza dei venti previsti e la particolare variabilità meteorologica caratteristica della stagione primaverile, il Centro Maree consiglia di seguire gli aggiornamenti della previsione che dal mattino di giovedi 11, verranno emessi in modo più frequente.