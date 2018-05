9 maggio 2018- 18:35 Venezia: Agenzia Entrate, bene indagine Gdf, sospeso dipendente indagato per corruzione

Venezia, 9 mag. (AdnKronos) - L’Agenzia delle Entrate sta collaborando con la Procura della Repubblica di Venezia e con il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia – ai quali "va il ringraziamento per l’attività posta in essere – nell’indagine che oggi ha portato agli arresti domiciliari, con l’ipotesi di corruzione, di un funzionario in servizio presso la Direzione provinciale di Venezia dell’Agenzia". L’indagine costituisce la prosecuzione di una precedente inchiesta per corruzione che ha visto il coinvolgimento e l’arresto di due dipendenti delle Entrate, che sono stati sospesi e licenziati.Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha immediatamente adottato la sospensione cautelare dal servizio del funzionario. Saranno inoltre prontamente assunte tutte le misure disciplinari, contrattuali e risarcitorie per tutelare l’istituzione, la sua immagine e la dignità dei dipendenti che operano onestamente, spiega in una nota l'Agenzia delle Entrate.