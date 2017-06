VENEZIA: AGENZIA SVILUPPO, TROVATO INVESTITORE PER USO TURISTICO OSPEDALE AL MARE DEL LIDO

1 giugno 2017- 19:23

Venezia, 1 giu. (AdnKronos) - “Abbiamo il piacere di comunicare che la Cassa Deposito e Prestiti è pronta ad investire sull’Ospedale a Mare del Lido tra i 100 e i 130 milioni di euro per far nascere due grandi resort. L’investitore è anche la stessa proprietà, una proprietà solida perché Cassa Deposito e Prestiti è all’80% del Ministero dell’Economia e il Lido si inserisce in contesto di grande progetto nazionale.” Ad affermarlo è Beniamo Pirro, Presidente dell’Agenzia di Sviluppo Venezia, istituita nel febbraio di quest’anno con l’obiettivo di attrarre investimenti e sviluppo a Venezia. “Il progetto verrà presentato al Sindaco a fine estate, - afferma Piro - entro tre mesi sarà presentato il master plan. Dall’approvazione del progetto ci vorranno circa due anni. Ovviamente in accordo con gli altri soggetti quali la Sovraintendenza".