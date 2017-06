VENEZIA: AGENZIA SVILUPPO, TROVATO INVESTITORE PER USO TURISTICO OSPEDALE AL MARE DEL LIDO (2)

1 giugno 2017- 19:23

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Cassa Deposito e Prestiti, proprietario dell’area dell’Ospedale a Mare, ha recentemente cambiato la propria strategia d’azione, da semplice venditore di aree siamo diventati anche investitori in settori strategici quali social housing, edifici di pubblica amministrazione e turismo.” Spiega Marco Sangiorgio, direttore generale della Casa Deposito Prestiti, “l’Ospedale al Mare si presta evidentemente a investimenti per il turismo: dopo alcuni mesi in cui ci siamo chiesti cosa fare di questa grande struttura e abbiamo analizzato diversi progetti abbiamo individuato in TH Resort e Club Med il progetto più interessante. Progetto che ha anche ricadute utili in termini occupazionali sul territorio. È un progetto pragmatico, interessante ed entusiasmante. Come agenzia abbiamo sondato il Comune, abbiamo avuto feedback positivi e andiamo avanti in modo convinti.”“E' un momento importante per il Lido - afferma Paolo Romor, Prosindaco del Lido - desidero ringraziare anche a nome del Sindaco Brugnaro l’Agenzia di Sviluppo Venezia, la Cassa Deposito Prestiti e la parte imprenditoriale che si sta muovendo. Mi preme ricordare Sindaco tra le prime operazioni, si è mosso per risolvere questione Lido. E' stato innescato così un meccanismo virtuoso e questo è un momento importante perché stanno arrivando i privati con investimenti rilevanti".