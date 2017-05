VENEZIA: AL LIDO TROVATO CORPO UOMO SENZA VITA, IN CORSO INDAGINI

4 maggio 2017- 13:44

Venezia, 4 mag. (AdnKronos) - Questa mattina all’interno di un’area della Marina Militare al Lido di Venezia, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo le cui generalità non sono al momento note. Sulle cause del decesso sono in corso gli accertamenti da parte degli organi competenti.