VENEZIA: AL VIA LA CALL PER CHI VUOLE INVESTIRE NELL'AREA DI CRISI

6 febbraio 2018- 18:17

Venezia, 6 feb. (AdnKronos) - Parte da domani, 7 febbraio alle ore 10.00, la call di Invitalia per raccogliere le manifestazioni di interesse a investire nell’area di crisi industriale complessa del territorio del Comune di Venezia.La call ha una finalità conoscitiva e non dà luogo a titoli di preferenza o diritti: rientra nelle azioni del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell’area. L’obiettivo è identificare i fabbisogni di sviluppo dell’area e mettere in campo gli strumenti agevolativi più adatti. L’area di crisi industriale complessa coincide con l’intero territorio del Comune di Venezia. Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le 12.00 del 7 marzo 2018 mediante la compilazione e l’invio a Invitalia dell’apposita scheda.Nella giornata di oggi, la Regione ha organizzato in collaborazione con Invitalia un incontro in cui sono state presentate le modalità di compilazione della scheda di adesione e fornite tutte le delucidazioni tecniche - operative al riguardo. All'incontro hanno partecipato il Comune di Venezia, , l'Autorità Portuale la Città Metropolitana, le Parti sociali ed economiche, gli Istituti di credito, gli Istituti privati e pubblici e di ricerca.