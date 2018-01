VENEZIA: ALBERGATORI A SCRIVONO LETTERA DI SCUSA PER QUANTO SUCCESSO AI 4 TURISTI GIAPPONESI

26 gennaio 2018- 17:18

Venezia, 26 gen. (AdnKronos) - L’Associazione Veneziana Albergatori dopo aver proposto ai 4 turisti giapponesi di tornare a Venezia per un soggiorno gratuito di due notti in un hotel di lusso a 4/5 stelle ha inviato ieri una lettera di scuse all’ambasciatore del Giappone a Roma e per manifestare lo sdegno per quanto successo ai suoi connazionali."Si tratta di un’azione sicuramente consequenziale a quanto annunciato due giorni fa – spiega il presidente Vittorio Bonacini -. Ava, come sempre, ha la pessima abitudine di mantenere quanto annuncia e lo facciamo come anche in questo caso sempre ai massimi livelli possibili. Mi rammarica questa ondata di eccessiva visibilità e amplificazione della nostra iniziativa che riteniamo essere normale e doverosa a fronte di quanto accaduto. L’eccessivo clamore, a nostro avviso, è la testimonianza di come e quanto sia la bassezza del livello raggiunto. Una cosa ordinaria e doverosa è diventata straordinaria".