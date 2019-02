27 febbraio 2019- 11:46 Venezia: albergatori Jesolo, delusi da decisione su tassa di sbarco (2)

(AdnKronos) - Maschio ricorda, quindi, come Aja stia ancora attendendo di incontrare il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, come più volte chiesto: “Anche l’amministrazione comunale di Jesolo si è fatta promotrice di questo incontro: stiamo ancora attendendo di essere convocati ed intanto il provvedimento va avanti. Così come stiamo ancora attendendo la presa di posizione della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale ed in particolare dei sindaci della costa. Mi chiedo e ci chiediamo: la politica che deve tutelare il territorio, dov’è? Ed a questo proposito mi richiedo: Brugnaro si ricorda di essere anche il sindaco della Città Metropolitana, oltre che di Venezia, e che per questo deve tutelare anche tutto il territorio?”.Intanto è arrivata la prima disdetta. E’ da parte di una comitiva di turisti francesi che doveva venire ad alloggiare a Jesolo (come faceva ormai da tempo) per poi recarsi al Carnevale di Venezia. Hanno annunciato, con una email inviata all’albergatore, che nel 2020 rinunceranno ad alloggiare a Jesolo. “Ed il timore – conclude Maschio – è di dovere leggere altre comunicazioni come quella”.