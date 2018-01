VENEZIA: ALBERGATORI OFFRONO DUE NOTTI GRATIS A GIAPPONESI VITTIME CONTO SALATO (2)

24 gennaio 2018- 13:39

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Evidentemente tutto questo è gran poca cosa relativamente al danno creato alla città e alla figura di coloro che professionalmente ogni giorno esercitano la loro attività nella nostra città e che si occupano di turismo – prosegue Bonacini - Questo, però, rientra nei nostri compiti, nelle nostre facoltà e possibilità e non ci tiriamo di certo indietro. Anzi, ne approfitto per rivolgere un appello a tutti coloro che operano nel delicato mondo del turismo per fare in modo che episodi del genere non accadano di nuovo. E’ troppo importante il nostro ruolo e il nostro lavoro per stare fermi e subire le critiche che ha scatenato lo spiacevole fatto. Questo, dunque, è il nostro modo elegante per dimostrare che Venezia è soprattutto un’altra".