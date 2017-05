VENEZIA: ALBERO COME TOILETTE, MAXI-MULTA DA 3MILA EURO

3 maggio 2017- 13:34

Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - Dovrà versare ben 3 mila euro alle casse del Comune come multa per aver fatto la pipì su uno degli alberi delle aiuole di piazzale Roma. Praticamente sotto gli occhi del comandante della Polizia municipale Marco Agostini, che ha firmato personalmente la maxi multa. È accaduto ieri, a piazzale Roma, verso le 14 e, come racconta lo stesso Agostini, questa volta non si tratta di un turista di passaggio, ma di un veneziano di 36 anni, che stava tornando a casa a Spinea dopo il lavoro e che ha ritenuto che i giardinetti Papadopoli, tra la folla dei passanti, fossero la toilette più indicata per fare i propri bisogni. Passanti che hanno chiamato subito i vigili urbani. Così il veneziano si è ritrovato immediatamente tra le mani il verbale della maxi multa da 3 mila euro.