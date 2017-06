VENEZIA: ASSESSORE BOTTACIN, PER INCENDIO MARGHERA SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO

7 giugno 2017- 17:36

Venezia, 7 giu. (AdnKronos) - "L’Arpav e la Protezione civile regionale non hanno diramato raccomandazioni di mantenere chiuse le finestre e di non uscire all’esterno degli edifici a scopo precauzionale a seguito dell’incendio che ha interessato stamane il centro di smistamento rifiuti Veritas di Marghera". Lo precisa l’assessore regionale alla protezione civile del veneto, Gian Paolo Bottacin facendo presente che la situazione è stata costantemente monitorata da parte dell’Arpav e che non si sono mai presentati rischi di incidente di carattere chimico. “Non hanno quindi ragione di continuare a girare in maniera incontrollata su social e posta elettronica – conclude l’assessore - appelli ad essere preparati a chissà quali emergenze. L’incendio risulta sotto controllo da parte dei Vigili del Fuoco e a breve l’Arpav renderà noti i primi risultati sulle analisi dell’aria. Al momento non ci sono evidenze di ricadute sull’area circostante”.