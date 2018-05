3 maggio 2018- 16:34 Venezia: assessore Jesolo, in estate divieto di consumare bevante alcoliche fuori dai locali

Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - "Già da sei anni abbiamo adottato una delibera comunale che vieta il consumo di alcol al di fuori dei locali pubblici nel periodo estivo. Una misura che ha dato già buoni risultati in passato ed è entrata in vigore quest'anno nei recenti ponti primaverili". Così l'assessore alla sicurezza del Comune di Jesolo (Venezia), Otello Bergamo all'Adnkronos spiega come l'amministrazione comunale punta a contenere gli eccessi di consumo di bevante alcoliche nel periodo estivo di quella che è una delle spiagge più grandi dell'Adriatico, affollata da centinaia di migliaia di turisti italiani, e soprattutto stranieri, provenienti in gran parte dai Paesi del Nord Europa."Jesolo è la città del divertimento per antonomasia - spiega l'assessore - quindi 'Sì al divertimento, ma in sicurezza', questo il nostro slogan". "Ma la misura 'anti alcol' fa parte di tutto un pacchetto di provvedimenti a presidio del territorio. Per questo puntiamo molto nel sostenere le forze di polizia, e il consiglio comunale ha di recente approvato il provvedimento di Daspo comunale con l'individuazione di 'zone rosse'. A cui si aggiunge il rafforzamento dell'organico della polizia municipale, con l'assunzione di ulteriori 14 vigili urbani stagionali per la prossima estate, che si aggiungono all'unità cinofila, che già lo scorso anno ha dato ottimi risultati sul fronte della sicurezza urbana", conclude.