VENEZIA: ASSESSORE TREVISO, NESSUN PERICOLO PER CITTà DA INCENDIO MARGHERA

7 giugno 2017- 17:40

Treviso, 7 giu. (AdnKronos) - Sull'incendio avvenuto a Fusina l'assessore all'ambiente del Comune di Treviso Luciano Franchin in contatto da questa mattina con il direttore dell'Arpav Treviso Venezia conferma che "per la città di Treviso non ci sono preoccupazioni - i venti provengono da nord est e quindi impediscono l'arrivo delle esalazioni provenienti dall'incendio. In ogni caso il servizio ambiente del Comune di Treviso continuerà a monitorare costantemente la situazione nelle ore e nei giorni seguenti dando tempestiva comunicazione di eventuali variazioni alla popolazione". L'assessore Anna Caterina Cabino specifica poi che nessuna ordinanza di chiusura delle porte e delle finestre delle scuole è stata emanata poiché non è stato registrato alcun pericolo per gli studenti e il personale docente.