25 luglio 2019- 16:26 Venezia: assessore veneto, 'il Mose va completato presto' (2)

(AdnKronos) - L’assessore Roberto Marcato evidenzia che se il Veneto potesse usufruire dell’autonomia molti problemi sarebbero risolti. “Con l’autonomia non dovremmo aspettare nessuno – chiarisce – ad esempio, il Comitatone potrebbe essere svolto qui in Veneto con capacità decisionali. Ricordo che abbiamo richiesto la convocazione del Comitatone, anche con altri temi oltre al Mose, ma senza ottenere ancora risposte. Sul tema del Commissario ribadisco anche che è necessario sia plenipotenziario, altrimenti rischia di essere solo l’ennesimo ostacolo al completamento dell’opera.”Non da ultimo l’assessore regionale allo sviluppo economico mette in risalto un aspetto che la Regione ritiene essenziale. “Per noi è massima l’attenzione alle imprese che operano nel Mose – conclude Marcato – sono aziende superspecializzate senza le quali non sarebbe ipotizzabile concludere i cantieri. È necessario concludere l’opera e così da assicurare i flussi di cassa a garanzia di imprese e lavoratori. Esiste il rischio non remoto che queste aziende, una ventina per un totale di circa 150 addetti, nell’attesa di decisioni dall’alto falliscano. I soldi ci sono ed il Mose va completato. La responsabilità di permettere che tutto si concluda presto e bene è in capo allo Stato, dal quale ci aspettiamo rapide decisioni.”