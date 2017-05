VENEZIA: AUTOBUS PRENDE FUOCO VICINO AEROPORTO, TUTTI ILLESI I PASSEGGERI

23 maggio 2017- 17:59

Venezia, 23 mag. (AdnKronos) - Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in prossimità dell’aeroporto Marco Polo per l’incendio di bus dell’ACTV, tutti illesi i passeggeri. L’autista accortosi del malfunzionamento del bus ha subito fermato il mezzo facendo scendere i passeggeri, subito dopo è divampato l’incendio. I vigili del fuoco di Mestre intervenuti con tre squadre hanno spento il pullman andato completamente distrutto. La strada interessata dall’incendio è stata momentaneamente chiusa al traffico. Sono ora in corso le operazioni di raffreddamento del mezzo.