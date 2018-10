23 ottobre 2018- 14:10 Venezia: Autorità Portuale al Mise per riconversione area Porto Marghera

Venezia, 23 ott. (AdnKronos) - Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Pino Musolino, ha preso parte oggi alla sottoscrizione dell'Accordo di programma dell'area di crisi industriale complessa di Venezia, tenutasi a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico.“Con la firma di oggi si compie un ulteriore passo avanti nel processo di riqualificazione del tessuto produttivo veneziano e di rilancio dell’occupazione ” – dichiara il Presidente Musolino. “In questi mesi l’Autorità di Sistema Portuale si è impegnata, assieme al Comune di Venezia, per censire le zone produttive pubbliche disponibili nell’area territoriale di competenza, mentre è ancora in corso una procedura ricognitiva per individuare aree e immobili privati che potrebbero rivelarsi ricettivi e attraenti rispetto a eventuali investimenti. Il passo successivo, che ancora una volta ci vedrà impegnati al fianco di Regione, Comune e Confindustria, sarà quello di semplificare le procedure, accelerando il più possibile il trasferimento delle informazioni chiave agli investitori e l’iter amministrativo che porterà all’insediamento di nuove attività”. “Porto Marghera è già oggi un’area industriale vitale e produttiva – aggiunge Musolino – e la gran parte degli oltre 2.000 ettari che corrispondono alla prima e alla seconda zona industriale risulta stabilmente occupata da circa 1.000 aziende che danno lavoro a oltre 13.500 addetti. Esistono, però, alcuni spazi dismessi che, se riconvertiti e riqualificati a livello ambientale, potrebbero risultare particolarmente attraenti per investitori italiani ed esteri, che si troverebbero a beneficiare di un’area già infrastrutturata, dotata di collegamenti viari e ferroviari sviluppati e collocata a ridosso delle banchine del porto veneziano, vero gateway d’accesso ai mercati del Mediterraneo e del Medio ed Estremo Oriente”.