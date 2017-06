VENEZIA: AVA, WEEK END CON ALBERGHI PIENI AL 90%

1 giugno 2017- 15:43

Venezia, 1 giu. (AdnKronos) - Gli Hotel di Venezia si preparano ad accogliere il ponte del 2 giugno come un normalissimo weekend di giugno con una domanda elevata, ma senza un effetto ponte."La bella stagione e le alte temperature di certo fanno scegliere ai turisti mete di mare e di montagna, più che città d’arte – spiega Vittorio Bonacini, Presidente dell’Associazione Veneziana Albergatori che riunisce 400 strutture ricettive a Venezia e in terraferma - Mentre venerdì 2 si registrava ampia disponibilità ed un tasso di occupazione intorno all' 75 %; tale percentuale sale a circa il 90 % nelle notti di sabato 3 e domenica 4 giugno. Evidentemente ci troviamo di fronte alla normalità nel mese di giugno con la presenza della biennale arte".