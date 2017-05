VENEZIA: AVEVANO CAUSATO INCIDENTE MORTALE, GIà SCARCERARI I DUE KOSOVARI

29 maggio 2017- 17:21

Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - Giovedì scorso avevano causato un incidente in cui era morto un operaio di 53 anni, ed erano fuggiti senza dargli aiuto. Oggi, i due giovani kosovari sono usciti dal carcere. Secondo quanto sospettato dagli inquirenti l'incidente poteva essere avvenuto durante una gara tra automobili, ma secondo il giudice delle indagini preliminari non c'è prova che i due cugini kosovari stessero gareggiando.La sentenza del Gip prevede quindi gli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale per il giovane che, dopo un sorpasso azzardato, ha provocato lo scontro frontale costato la vita all'operaio, remissione in libertà per il cugino, in quanto non vi è prova che i due stessero facendo una gara di velocità.