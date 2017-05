VENEZIA: AVEVANO CAUSATO INCIDENTE MORTALE, GIà SCARCERARI I DUE KOSOVARI (2)

29 maggio 2017- 17:21

(AdnKronos) - Durante l'interrogatorio di convalida entrambi gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il pm aveva chiesto il carcere per i due indagati ritenendo, sulla base degli accertamenti dei carabinieri, che la corsa ad alta velocità delle due vetture configuri la violazione dell'articolo del Codice della strada che punisce chi gareggia in velocità con veicoli a motore. Le indagini dei carabinieri comunque proseguono nei confronti di entrambi alla ricerca di prove, testimonianze o videoriprese, che possano testimoniare che la coppia di cugini aveva di fatto ingaggiato una gara di velocità.