22 ottobre 2019- 17:19 Venezia: baby gang, arrestato minorenne per tentata rapina a un bengalese

Venezia, 22 ott. (Adnkronos) - Continua, implacabile, l’azione di contrasto al fenomeno criminale delle “baby gang” attuata dalla Polizia di Stato: nella mattinata di ieri, la Squadra Mobile di Venezia ha eseguito, a Napoli, un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, a carico di un diciassettenne. Il minore, già collocato presso una comunità della provincia di Napoli, a seguito di un provvedimento amministrativo che ne aveva disposto l’allontanamento dalla casa familiare, è stato individuato quale responsabile del reato di tentata rapina aggravata commessa in concorso con altri soggetti, anche maggiorenni. L’episodio di riferimento era avvenuto a Mestre, nella tarda serata del 2 febbraio scorso, a danno di un cittadino di origine bengalese, intento a rientrare a casa dal lavoro.L’uomo era stato aggredito brutalmente con calci e pugni da almeno 4-5 persone, facenti parte di un gruppo di circa 16 ragazzi, che stava transitando lungo la via. Le indagini hanno permesso di individuare con precisione, anche con l’ausilio delle telecamere di video sorveglianza, alcuni degli aggressori, tra cui il minore destinatario del provvedimento cautelare in argomento.Il fatto è da ricondurre al fenomeno delle cosiddette “baby gang”. L’arresto del minore, infatti, è ricollegato ad una più ampia ed articolata attività investigativa che questa Squadra Mobile ha condotto nei confronti di diversi gruppi e di bande giovanili che delinquono in questa provincia; l’indagine ha già permesso l’esecuzione di 19 provvedimenti cautelari, sia a carico di minorenni che di maggiorenni, oltre che numerose perquisizioni locali, che hanno condotto a rinvenire e sequestrare importanti elementi probatori, utili alla ricostruzione delle responsabilità penali degli indagati.