17 settembre 2019- 12:23 Venezia: baby gang, giovani aggredirono coppie fidanzati, 5 arresti (3)

(AdnKronos) - Grazie alle testimonianze raccolte, all’analisi dei dati del traffico telefonico, dei filmati dei circuiti di video sorveglianza della zona e di altri riscontri acquisiti anche in occasioni delle precedenti indagini, sono stati raccolti elementi utili che, vagliati dalle procure Ordinaria e Minorile veneziane, hanno loro consentito di ricostruire la vicenda e di richiedere ai competenti Gip le misure restrittive eseguite oggi, che hanno colpito una ragazza diciannovenne e due ragazzi diciottenni, collocati agli arresti domiciliari, mentre un appena diciottenne, ma all’epoca dei fatti minore, e un sedicenne sono stati destinatari del collocamento in comunità. A carico di altri cinque indagati sono state eseguite perquisizioni delegate dalle Autorità Giudiziarie procedenti.Ad oggi, sono poco meno di una trentina i provvedimenti, tra custodie in carcere, altre misure restrittive e arresti in flagranza, eseguiti dalla Squadra Mobile nei confronti dei giovani e giovanissimi facenti parte alle cosiddette baby gang, ai quali va aggiunta la decina di misure preventive irrogate dal Questore di Venezia e finalizzate a prevenire la commissione di delitti.