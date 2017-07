VENEZIA: BALDIN (M5S), I TURISTI TUFFATORI VANNO EDUCATI

24 luglio 2017- 16:05

Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - “Quattro turisti belgi si sono tuffati nel Canal Grande da un’altezza di 12 metri. Il video del gesto ha fatto il giro del mondo. Come lo scorso anno, Venezia diventa emblema della maleducazione piuttosto che della cultura”. La Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle del Veneto, Erika Baldin, in una nota, esprime indignazione e lancia una proposta: “Questo atteggiamento lascia indignata me come veneta e credo tutti gli italiani. Com’è scritto nel nostro programma regionale - commenta l’esponente pentastellata - è necessario educare il turista creando sinergie tra turismo e altre attività produttive del territorio, affinché queste due realtà si promuovano reciprocamente all’insegna della qualità, rendendo il turista capace di riconoscere i prodotti originali da quelli contraffatti o dalle imitazioni scadenti e di distinguere una città di cultura da un lido balneare, che comunque abbiamo". "È importante esprimere condanna verso questi atteggiamenti, le cui immagini fanno il giro del mondo causando un effetto emulazione che rende una città d'arte come Venezia alla stregua di un acquapark”, sottolinea.“La notizia della multa inflitta a questi incivili - conclude la Consigliera Baldin -deve fare il giro del mondo così come il video della bravata e su questo hanno responsabilità i media e tutti noi come utenti dei social network”.