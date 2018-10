31 ottobre 2018- 15:29 Venezia: Baldin (M5S), il Mose va completato per salvaguardare la città

Venezia, 31 ott. (AdnKronos) - “Il Mose va completato per salvaguardare Venezia”. A dirlo, a poche ore dalla disastrosa acqua alta che ha interessato il capoluogo regionale, è la Consigliera regionale veneta del Movimento 5 Stelle Erika Baldin. “Non si può più tornare indietro e non si può più perdere tempo - conferma Baldin - abbiamo visto tutti cosa è successo nei giorni scorsi a Venezia. Vedere la città più bella del mondo in quelle condizioni, con danni anche a San Marco che sono tuttora in via di definizione, fa male a tutti”.“Sono stati spesi ormai sei miliardi e mezzo di euro e l’opera è quasi completata - ricorda la Consigliera - quindi bisogna arrivare alla messa in funzione del Mose, punto e basta. A Roma i nostri parlamentari si stanno già impegnando perché la situazione superi ogni stallo e si arrivi alla fine di questo calvario”.“Questo non vuol dire che i veneti possano dimenticare quanto è accaduto attorno al Mose - conclude Baldin - chi ha sbagliato e chi ha rubato deve pagare. Non possiamo lasciare ai posteri l'immagine di Venezia deturpata dalla mala gestione del territorio e mangiatoia della politica”.