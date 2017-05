VENEZIA: BATTISTELLA, ALL'AVANGUARDIA NEL CAMPO INNOVAZIONE (2)

18 maggio 2017- 14:14

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Sir Tim Berners-Lee, inventore del World Wide Web, in viaggio a Trento per la presentazione dei progetti 'smart city' di quel territorio ha dichiarato: 'Le montagne, il fiume, un centro antico bellissimo e la fibra ottica in ogni casa: potrei venire a vivere qui'. Ed io, in merito a questa sua dichiarazione, vorrei replicare che, a breve, con il cablaggio in corso in tutta la città, anche Venezia sarà in grado di dare la stessa spinta motivazionale per i grandi investimenti e nuove possibilità alle prossime generazioni.”, ha spiegato. Il materiale presentato nel tour sarà poi inserito all'interno di “Google Arts Culture”, piattaforma che il gruppo di Mountain View ha lanciato per gli amanti dell'arte, e che già permette di ammirare opere d'arte e documenti di oltre 1400 tra musei, archivi e organizzazioni del mondo.