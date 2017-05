VENEZIA: BRUGNARO, ILNOR E SUPERJET DUE REALTà CHE DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE SALVATE (2)

25 maggio 2017- 17:45

(AdnKronos) - (Adnkronos) - La mozione presentata dal consigliere Saverio Centenaro a sostegno della Ilnor ha ottenuto l'approvazione di tutti i consiglieri presenti. Ha ottenuto invece 32 voti favorevoli l'Ordine del Giorno, presentato dai consiglieri Paolo Pellegrini e Bruno Lazzaro, sulla Superjet International Spa di Tessera, joint venture italo-russa fondata nel 2007 per la realizzazione di aerei, in particolare del velivolo Superjet 100.“Il Comune di Venezia – ha spiegato Brugnaro – sta lavorando alacremente da mesi su più fronti perchè questa realtà, importante non solo per la nostra città, ma per tutto il nostro Paese, rimanga qui. Martedì abbiamo incontrato Oleg Bocharov, viceministro russo dell'industria e commercio, e Boris Aleshin, presidente del Board di SCAC (Sukhoi Civil Aircraft Company), il gruppo che dopo il parziale disimpegno di Finmeccanica (che ha ceduto il 41% delle sue quote azionarie) controlla ora di fatto la società, col 90% delle azioni. Siamo pure in costante contatto col ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda". "Gli obiettivi sono da una parte quelli di convincere Finmeccanica, che ha ora un nuovo gruppo dirigente, a tornare a farsi parte attiva del progetto, e dall'altra vedere nascere un solido piano industriale che confermi l'attività esistente e, anzi, la consolidi. C'è una proposta, avanzata dal viceministro russo Bocharov, di poter far sorgere un 'park tecnologico aeronautico' che sia da attrazione a nuovi investimenti. L'area identificata sarebbe quella di Porto Marghera, con la possibilità di estendere la zona franca doganale", ha concluso.