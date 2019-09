26 settembre 2019- 14:28 Venezia: Brugnaro, 'tutti uniti per la Zona economica speciale' (2)

(AdnKronos) - "Siamo qui oggi - ha esordito il sindaco Brugnaro - per testimoniare un'unità di intenti, perché è solo restando uniti che possiamo portare a casa risultati, come l'istituzione della Zes, che sono un beneficio non solo per il nostro territorio ma per tutto il Paese. A Porto Marghera abbiamo una delle più grandi aree industriali del Paese, che trarrebbe sicuramente beneficio dagli investimenti che la Zes può attrarre. Si parla molto di ambiente, ma non basta manifestare, servono azioni concrete. La rimodulazione delle aree industriali è un grande servizio per la tutela dell'ambiente"."La Zes - ha proseguito il primo cittadino di Venezia - è un tassello di un mosaico molto più ampio che deve portare al rilancio di una città come la nostra che è stata ferma per troppo tempo e che ha bisogno di credere di più in se stessa. Serve una città ancora più grande e compatta, serve ragionare per interessi comuni, non per simpatie o antipatie personali. Dobbiamo guardare avanti, lo dobbiamo ai nostri giovani: se restiamo uniti possiamo tornare a vincere".