5 novembre 2019- 12:09 Venezia: Camera Commercio, 84 studenti in alternanza nelle imprese artigiane (2)

(Adnkronos) - Tra i mestieri documentati dai ragazzi quelli di un cantiere nautico, saloni di acconciatura, attività di ristorazione, meccanici, estetiste, lavanderie, impiantistica, metalmeccanica e lavorazione del legno.“I recenti dati sull’occupazione ci dicono che circa il 70% delle assunzioni previste sul territorio veneziano richiede una professione artigiana – dichiara Salvatore Mazzocca, Presidente Confartigianato Città Metropolitana di Venezia – Sulle oltre 70.000 assunzioni previste in totale, quasi 20.000 sono di difficile reperimento. Solo il 24% del totale delle imprese artigiane di Venezia e Rovigo è gestito da giovani, il resto invecchia senza la possibilità di avere un ricambio generazionale". "Nel prossimo futuro ci sarà quindi un aumento della richiesta di lavoro soprattutto per alcuni lavori artigiani, un minor numero di imprese attive, un numero elevato di aziende con titolari anziani e a rischio di chiusura, per questo abbiamo voluto far entrare i ragazzi in bottega e dare loro la possibilità di esprimersi con lo strumento che più utilizzano durante la giornata, lo smartphone. Un’idea che è stata accolta positivamente dalle nostre imprese che hanno espresso il desiderio di un riavvicinamento attivo delle aziende con il mondo della scuola”, conclude.