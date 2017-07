VENEZIA: CAMERA COMMERCIO CONTINUA A INVESTIRE NELLE IMPRESE, ALTRI 4,8 MLN

18 luglio 2017- 14:01

Venezia, 18 lug. (AdnKronos) - Il 20 luglio 2015 si insediava il consiglio della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare il primo caso in Italia di accorpamento tra due camere. Dopo due anni di attività l’ente conta oggi 132.694 imprese registrate di cui 119.547 attive un numero molto vicino ai valori del 2005, ma in lieve contrazione (-0,1%) rispetto al 2015.È quanto emerge dal “Cruscotto Delta Lagunare 2016” pubblicazione elaborata dall’Ufficio Comunicazione Statistica, presentata questa mattina a Mestre in contemporanea al bilancio dei primi due anni di vita dell'ente in cui sono state ripercorse le tappe del processo di riforma che ha portato oggi a un'evoluzione dei servizi, a nuovi modelli di dialogo con i territori e nuove competenze.Per il triennio 2017-2019, infatti, la CCIAA grazie a un lavoro progettazione territoriale lavorerà su tre dei temi chiave: digitalizzazione delle imprese, alternanza scuola lavoro e promozione turistico/culturale stanziando 4,8 milioni di euro di risorse aggiuntive.