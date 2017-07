VENEZIA: CAMERA COMMERCIO CONTINUA A INVESTIRE NELLE IMPRESE, ALTRI 4,8 MLN (2)

18 luglio 2017- 14:01

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Le tre progettualità, già sperimentate in diverse regioni italiane, rientrano nel quadro delle politiche strategiche nazionali individuate nel decreto di riforma del sistema camerale italiano, per le quali il Ministro dello sviluppo economico autorizza le Camere di Commercio a richiedere alle imprese iscritte un aumento della quota di diritto annuo del 20% a fronte di un potenziamento dei servizi e di programmi strategici condivisi con le Regioni.“Oltre il 92% delle risorse ricavate dall’aumento della quota di diritto annuale ritornerà alle imprese sotto forma di voucher, programmi di formazione, servizi specialistici e di supporto - ha dichiarato Giuseppe Fedalto, presidente della CCIAA Delta Lagunare - La nostra volontà è quella di dare vita a progetti efficaci e virtuosi in condivisione con tutti i partner del territorio.”Nel corso di questi due anni di attività l’ente ha lavorato al fianco delle imprese svolgendo un importante lavoro di ascolto e assistenza. Fondamentale è stato il lavoro dello Sportello unico per le attività produttive - Suap gestito dai Comuni in collaborazione con la CCIAA - che ha registrato più di 100 mila pratiche in tutta l’area Delta Lagunare, semplificando e digitalizzando i processi burocratici delle imprese.