VENEZIA: CAMERA COMMERCIO CONTINUA A INVESTIRE NELLE IMPRESE, ALTRI 4,8 MLN (3)

18 luglio 2017- 14:01

(AdnKronos) - (Adnkronos) - In questa direzione si allinea anche l’ultimo servizio varato dal sistema camerale, il “cassetto digitale dell’imprenditore” - www.impresa.italia.it – che offre la possibilità di accedere alle informazioni e ai documenti ufficiali dell’impresa (a partire da visure, atti e bilanci sino alle pratiche SUAP), in qualsiasi momento, dovunque sia disponibile una connessione di rete e con una pluralità di strumenti d’accesso, dallo smartphone, al tablet, al personal computer. “Dopo quasi tre anni di corse e fatiche oggi possiamo guardarci indietro e dire con soddisfazione che il lavoro fatto ha prodotto i suoi frutti - dichiara Roberto Crosta, segretario generale - Senza il percorso di riforma difficilmente avremo potuto dire la stessa cosa, i sacrifici sono stati davvero tanti. Ma con soddisfazione abbiamo mantenuto tutto il personale e investito sulla loro formazione così da poter dare oggi nuovi punti di riferimento sul territorio e nuovi servizi”.Nei prossimi mesi, infatti, verranno attivati dei presidi territoriali in determinate giornate ed orari nei comuni con maggiore presenza di imprese, a partire, ad esempio, da San Donà di Piave, con l’obiettivo di garantire un supporto capillare a tutte le imprese dell’area Delta Lagunare e potenziare l’attività del Suap.