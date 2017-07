VENEZIA: CAMERA COMMERCIO CONTINUA A INVESTIRE NELLE IMPRESE, ALTRI 4,8 MLN (4)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Se il dato complessivo 2016 relativo alle localizzazioni attive nel territorio delta lagunare denota una lieve contrazione (-0,1%) rispetto al 2015, emergono differenze a livello provinciale, che evidenziano una generale ripresa dell’economia nell’area metropolitana di Venezia (+ 0,5%), a fronte del permanere di uno stato diffuso di sofferenza (- 1,9%) per le imprese nel territorio di Rovigo. In particolare, risultano in diminuzione le imprese individuali nel rodigino, mentre sono rilevabili segni positivi per tutto il delta lagunare con riferimento alle Srl semplificate, ampiamente diffuse soprattutto nel settore dei servizi. Nel terziario si colloca, inoltre, la maggior parte delle start up innovative che, da luglio 2015 a luglio 2017, sono raddoppiate nell’Area, da 59 a 123.