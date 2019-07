26 luglio 2019- 13:03 Venezia: Camera di Commercio cerca aziende centenarie (2)

(AdnKronos) - “Le imprese locali iscritte al Registro sono attualmente 27, di cui 24 a Venezia e 3 a Rovigo - dichiara Giuseppe Fedalto, presidente Cciaa Venezia Rovigo – La riapertura del bando, dopo cinque anni dall’ultima edizione, rappresenta per le realtà storiche del nostro territorio l’occasione di trasmettere alle generazioni future il loro patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali. Un’opportunità che invitiamo a cogliere per certificare il proprio percorso centenario a livello nazionale e veder riconosciuto il grande patrimonio di esperienza maturato negli anni”.Le imprese in possesso dei requisiti possono richiedere l’iscrizione direttamente alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo utilizzando la modulistica presente nella sezione bandi del sito www.dl.camcom.it oppure richiedere informazioni al servizio Relazioni esterne – URP Tel. 0412576673; urp@dl.camcom.it. L’iscrizione nel Registro è completamente gratuita.