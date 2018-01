VENEZIA: CANTIERE STORICO, QUELLA MADE IN USA NON SONO GONDOLE MA BARCHE...

24 gennaio 2018- 18:31

Venezia, 24 gen. (AdnKronos) - "Semplicemente non sono gondole! Sono barche, ma non certo gondole.....". Così dallo squero di San Trovaso, uno dei più antichi cantieri del centro storico di Venezia rispondono, sulla presunta 'concorrenza' degli americani che si sarebbero messi a costruire una copia della famosa imbarcazione veneziana. Qui allo squero di San Trovaso si costruiscono gondole da generazioni e generazioni, e sempre con lo stesso metodo: 'tutto a mano', semplicemente. La costruzione di una gondola richiede ben otto tipi diversi di legno e mesi di lavoro. Lo 'squerarolo' infatti lavora a mano come un tempo, senza il supporto di progetti scritti e personalizzando ogni barca su misura dell’acquirente. A Venezia infatti ancora oggi le gondole sono interamente costruite a mano dai pochi maestri artigiani ancora in attività. Nello squero San Trovaso si lavora ancora con i metodi di un secolo fa. Non ci sono argani e le gondole vengono tirate su, rigirate e varate completamente a braccia.Lo squero di San Trovaso sorge lungo il rio omonimo e risale a prima del Seicento. È uno dei pochissimi squeri ancora in funzione a Venezia. L'edificio che lo ospita ha la forma tipica delle case di montagna, circostanza eccezionale per Venezia. Il motivo è duplice: da una parte tanto i carpentieri quanto il legname da costruzione provenivano dal Cadore, dall'altra l'inclinazione del piazzale antestante e la tettoia che in parte lo ricopre erano utili in caso di pioggia, oltre che come deposito per gli strumenti di lavoro.