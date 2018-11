22 novembre 2018- 13:08 Venezia: carabinieri sequestrano 280mila tonnellate di rifiuti

Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - I Carabinieri Forestali della Stazione di Mestre, unitamente a personale del Nucleo Investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Venezia, con la collaborazione dei Comandi Stazione dell’Arma Territoriale competenti per territorio e al supporto del 14° Gruppo Elicotteri Carabinieri di Belluno, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia hanno proceduto a sequestrare oltre 280.000 tonnellate (l’equivalente di 10.000 trasporti effettuati con autoarticolati) di materiali stoccati in due aree, precisamente in una cava del Comune di Paese della provincia di Treviso e un’altra area del Comune di Noale in provincia di Venezia. In particolare, l’emissione della misura cautelare da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Venezia è seguita a un'approfondita attività di indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura Lagunare e condotta dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Mestre in collaborazione con il personale del Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia.